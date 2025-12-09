CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

Düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunda süren bahis soruşturması ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İşte o ifadeler...

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 12:35
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da düzenlenen basın toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda süren bahis soruşturması ile ilgili konuşan Hacıosmanoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İşte o ifadeler...

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına.

Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı..."

İŞTE O AÇIKLAMALAR

TFF Başkanı'ndan derbi yorumu!
6
