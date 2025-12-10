CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak!

Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak!

Emlak Konut, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında 11 Aralık’ta Başakşehir Spor Kompleksi’nde İspanya’nın Perfumerias Avenida takımını ağırlayacak. İşte detaylar...

Kadın Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 13:42
Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak!

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında 11 Aralık'ta İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek. Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

E Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmeye hak kazanan Emlak Konut, rakibini mağlup ederek avantaj yakalamayı hedefliyor. Rövanş mücadelesi ise 18 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

İstanbul temsilcisi, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda GEAS Basket-BAXI Ferrol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

