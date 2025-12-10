Emlak Konut, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında 11 Aralık'ta İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek. Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

E Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmeye hak kazanan Emlak Konut, rakibini mağlup ederek avantaj yakalamayı hedefliyor. Rövanş mücadelesi ise 18 Aralık Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

İstanbul temsilcisi, play-off turunu geçmesi halinde son 16 turunda GEAS Basket-BAXI Ferrol eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.