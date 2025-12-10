CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de SK Brann maçı öncesi Nene açıklamalarda bulundu

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, SK Brann ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerde Nene açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 12:46
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında SK Brann ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerde Nene açıklamalarda bulundu.

İŞTE NENE'NİN SÖZLERİ:

Kendimi sol kanat olarak daha rahat hissediyorum ama bu hocamızın seçimi. Ben oynadığım mevkiye adapte olmaya çalışıyorum. Hep en iyisini ortaya koymaya çalışan biriyim, katkı sağlamak istiyorum. Her mevkide yüzde yüzümü vermek istiyorum.

Norveç'te farklı bir hava koşulu olacak. Sadece biz değil, onlar da soğuk havada oynayacak. Bizim amacımız orada 3 puanı almak, bu anlamda da takım olarak mücadele edeceğiz.

