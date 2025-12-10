CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica-Napoli CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-Napoli CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Benfica ile Napoli karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho yönetiminde kritik virajı galibiyetle atlamayı hedefleyen Portekiz ekibi, 3 puanla 31. sırada yer alıyor. Antonio Conte ve öğrencileri ise beklenmedik puan kayıpları sonrası, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. İtalya temsilcisinin 5 hafta sonunda 7 puanı bulunuyor. Peki, Benfica-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 12:41
Benfica-Napoli CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gözler Lizbon'a çevriliyor. Devler sahnesinin kritik randevusunda Benfica, güçlü rakibi Napoli'yi ağırlamaya hazırlanıyor. Jose Mourinho yönetimindeki Portekiz ekibi, lig etabının bu zorlu virajını kayıpsız geçmek ve topladığı 3 puanı artırarak sıralamada yukarılara tırmanmak istiyor. Karşı tarafta ise Antonio Conte önderliğinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Napoli bulunuyor. İlk 5 haftada 7 puan toplayan İtalya temsilcisi, yaşadığı beklenmedik puan kayıplarının izlerini silmek ve deplasmandan avantajla dönmek için sahaya tam konsantrasyonla çıkacak. Peki, Benfica-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BENFICA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Benfica-Napoli maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BENFICA-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Napoli maçı Tabii Spor 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BENFICA-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, A. Silva, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Lang, Neres; Hojlund

