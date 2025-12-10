CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bayer Leverkusen ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Kasper Hjulmand yönetiminde evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Alman ekibi, 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanmayı ve ilk 8'e yükselmeyi amaçlayan Eddie Howe ve öğrencileri ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 13:36
Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında gözler Almanya'ya çevriliyor. BayArena, haftanın en kritik sınavlarından birine ev sahipliği yapacak. Bayer Leverkusen, taraftarı önünde Premier Lig temsilcisi Newcastle United'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Kasper Hjulmand yönetimindeki Leverkusen, grupta topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor. Rakip cephesinde ise Eddie Howe'un formda Newcastle'ı bulunuyor. 5 maç sonunda hanesine 9 puan yazdıran İngiliz temsilcisi, 15. sıradaki yerini korumakla yetinmeyip ilk 8'e yükselmenin planlarını yapıyor. Peki, Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı 10 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

BayArena'da oynanacak Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Belocian; Poku, Garcia, Maza, Grimaldo; Tillman, Kofane; Schick

Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Schar, Thiaw, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon

