CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Midtjylland-Genk MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Midtjylland-Genk MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Midtjylland ile Genk karşı karşıya gelecek. Turnuvanın formda ekiplerinden ikisinin kozlarını paylaşacağı haftada hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Midtjylland 5 hafta sonunda 12 puanla 2. sırada yer alırken, Genk ise 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Futbolseverler ise "Midtjylland-Genk maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Midtjylland-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 08:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Midtjylland-Genk MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Midtjylland-Genk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanın tavan yaptığı 6. haftada Midtjylland ile Genk, lig etabının en kritik karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Form grafikleriyle dikkat çeken iki ekibin randevusu, futbol tutkunlarının şimdiden gündemine oturmuş durumda. 5 maç sonunda topladığı 12 puanla ikinci basamağa yerleşen Midtjylland, sahasında alacağı galibiyetle üst sıralarda yer almanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Genk ise 10 puanla 9. sırada bulunmasına rağmen, ilk 8 iddiasını sürdürmek adına bu zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Midtjylland-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIDTJYLLAND-GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Midtjylland-Genk maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

MIDTJYLLAND-GENK MAÇI HANGİ KANALDA?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland-Genk maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MIDTJYLLAND-GENK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Midtjylland: Olafsson; Sorensen, Han-Beom, Diao; Bak, Byskov, Billing, Osorio; Simsir, Brumado; Cho

Genk: Van Crombrugger; El Ouahdi, Sadick, Smets, Medina; Hrosovsky, Heynan; Karestsas, Heymans, Sor; Oh

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Timber'a yakın takip!
G.Saray'ın Lookman rekabeti!
DİĞER
Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe’nin ihtiyacını açıkladı! “Öncelik santrfor değil”
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran plan: "Atacağım şimdi seni"
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nice-Braga maçı detayları Nice-Braga maçı detayları 08:37
Young Boys-Lille maçı detayları Young Boys-Lille maçı detayları 08:25
F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! 07:23
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! 01:28
GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! 01:23
Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! 01:22
Daha Eski
G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! 01:22
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 01:22
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a! Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a! 01:22
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 01:22
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 01:22
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var 01:22