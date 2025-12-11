Midtjylland-Genk MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Midtjylland-Genk maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecanın tavan yaptığı 6. haftada Midtjylland ile Genk, lig etabının en kritik karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Form grafikleriyle dikkat çeken iki ekibin randevusu, futbol tutkunlarının şimdiden gündemine oturmuş durumda. 5 maç sonunda topladığı 12 puanla ikinci basamağa yerleşen Midtjylland, sahasında alacağı galibiyetle üst sıralarda yer almanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Genk ise 10 puanla 9. sırada bulunmasına rağmen, ilk 8 iddiasını sürdürmek adına bu zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Midtjylland-Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIDTJYLLAND-GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Midtjylland-Genk maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

MIDTJYLLAND-GENK MAÇI HANGİ KANALDA?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland-Genk maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MIDTJYLLAND-GENK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Midtjylland: Olafsson; Sorensen, Han-Beom, Diao; Bak, Byskov, Billing, Osorio; Simsir, Brumado; Cho

Genk: Van Crombrugger; El Ouahdi, Sadick, Smets, Medina; Hrosovsky, Heynan; Karestsas, Heymans, Sor; Oh