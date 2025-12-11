CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Young Boys-Lille maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Young Boys-Lille maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Young Boys ile Lille karşı karşıya gelecek. Kritik haftalara girilirken 6 puanla 26. sırada yer alan İsviçre ekibi, güçlü rakibini mağlup ederek ilk 24'e girmenin hesaplarını yapıyor. Berke Özer önderliğinde Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Fransa temsilcisi ise 9 puanla 11. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Young Boys-Lille maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Young Boys-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

11 Aralık 2025 Perşembe 08:25
Young Boys-Lille maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Young Boys-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabının son virajına girilirken, 6. hafta heyecanı Young Boys ile Lille arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan İsviçre temsilcisi, 6 puanla 26. sırada yer alıyor ve güçlü rakibini mağlup ederek ilk 24'e adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Sezona iddialı başlayan ve Berke Özer'in başarılı performansıyla dikkat çeken Lille ise 9 puanla 11. basamakta bulunuyor. Fransız ekibi, Avrupa macerasını daha üst basamaklarda sürdürmek için bu mücadeleden kayıpsız ayrılmayı hedefliyor. Peki, Young Boys-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YOUNG BOYS-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Young Boys-Lille maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

YOUNG BOYS-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak Young Boys-Lille maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YOUNG BOYS-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou, Benito, Hadjam; Raveloson, Lauper; Males, Pech, Virginius; Monteiro

Lille: Berke Özer; Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud; Andre, Bentaleb; Mukau, Mbappe Lottin, Correia; Igamane

