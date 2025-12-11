Sturm Graz-Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında gözler Avusturya'da oynanacak önemli karşılaşmaya çevriliyor. Sturm Graz, taraftarı önünde ağırlayacağı Kızılyıldız karşısında sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak. Ligde topladığı 4 puanla 28. sırada bulunan Avusturya temsilcisi, bu mücadeleden 3 puanla ayrılarak ilk 24'e adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Kızılyıldız ise kritik haftaya daha avantajlı giren taraf. Sırbistan ekibi, 7 puanla 22. sırada yer alıyor ve zorlu deplasmanda alacağı bir galibiyetle sıralamadaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Sturm Graz-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STURM GRAZ-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Sturm Graz-Kızılyıldız maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

STURM GRAZ-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Merkur Arena'da oynanacak Sturm Graz-Kızılyıldız maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.