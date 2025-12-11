Dinamo Zagreb-Real Betis MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Dinamo Zagreb-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Hırvatistan'da oynanacak kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Dinamo Zagreb, taraftarı önünde ağırlayacağı Real Betis karşısında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Turnuvada geride kalan 5 haftada 7 puan toplayan ve 23. sırada bulunan Zagreb ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru tırmanmayı hedefliyor. Real Betis cephesinde ise hedef çok net: İlk 8'deki yerini sağlamlaştırmak. Peki, Dinamo Zagreb-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DINAMO ZAGREB-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Dinamo Zagreb-Real Betis maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

DINAMO ZAGREB-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Real Betis maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DINAMO ZAGREB-REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Zagreb: Filipovic; Mikic, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof; Ljubicic, Misic, Zajc; Bakrar, Hoxha, Beljo

Real Betis: Valles; Ortiz, Llorente, Natan, Gomez; Altimira, Deossa, Fornals; Antony, Ezzalzouli, Bakambu