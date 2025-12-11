Dinamo Zagreb-Real Betis MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Dinamo Zagreb ile Real Betis karşı karşıya gelecek. 5 hafta sonunda 7 puan toplayan ve 23. sırada yer alan Hırvatistan ekibi, evinde oynayacağı maçta üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen İspanya temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Dinamo Zagreb-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 10:06
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Hırvatistan'da oynanacak kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Dinamo Zagreb, taraftarı önünde ağırlayacağı Real Betis karşısında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Turnuvada geride kalan 5 haftada 7 puan toplayan ve 23. sırada bulunan Zagreb ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru tırmanmayı hedefliyor. Real Betis cephesinde ise hedef çok net: İlk 8'deki yerini sağlamlaştırmak. Peki, Dinamo Zagreb-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DINAMO ZAGREB-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Dinamo Zagreb-Real Betis maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

DINAMO ZAGREB-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb-Real Betis maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

DINAMO ZAGREB-REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Zagreb: Filipovic; Mikic, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof; Ljubicic, Misic, Zajc; Bakrar, Hoxha, Beljo

Real Betis: Valles; Ortiz, Llorente, Natan, Gomez; Altimira, Deossa, Fornals; Antony, Ezzalzouli, Bakambu

ASpor CANLI YAYIN

