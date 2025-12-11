CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Nice-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Nice ile Braga karşı karşıya gelecek. Franck Haise yönetiminde istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Fransa temsilcisi, Avrupa'da henüz puanla tanışamadı. Carlos Vincens ile başarılı bir sezon geçiren Portekiz ekibi ise 10 puanla 7. sırada yer alıyor. Zorlu maçta hangi takımın kazanacağı merak edilirken futbolseverler, "Nice-Braga maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Nice-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Nice-Braga maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası, Fransa'da oynanacak kritik bir karşılaşmayla heyecanını sürdürüyor. Nice, Allianz Riviera'da sezonun formda ekiplerinden Braga'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Franck Haise yönetiminde bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Fransız temsilcisi, Avrupa macerasında henüz puanla tanışamadı. Diğer tarafta ise Braga cephesinde işler çok daha parlak. Carlos Vincens yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Portekiz ekibi, topladığı 10 puanla 7. sırada yer alıyor ve lig aşamasını ilk 8'de bitirme hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Nice-Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE-BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Nice-Braga maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

NICE-BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Riviera'da oynanacak Nice-Braga maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

