Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Utrecht-Nottingham Forest CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Utrecht-Nottingham Forest CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Utrecht ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta kötü gidişe son verip, ilk 3 puanını almayı hedefleyen Hollanda temsilcisi, 1 puanla 32. sırada bulunuyor. Sean Dyche yönetiminde daha etkili performans gösteren ve 8 puanla 16. sırada yer alan İngiliz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak ilk 8'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Utrecht-Nottingham Forest maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Utrecht-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 09:03
Utrecht-Nottingham Forest CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Utrecht-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası, Hollanda'da oynanacak önemli bir mücadeleyle sahne alıyor. Son haftalarda istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen Utrecht, taraftarı önünde çıkacağı bu karşılaşmada kötü gidişatı durdurup turnuvadaki ilk galibiyetini almak istiyor. Konuk ekip Nottingham Forest cephesinde ise tablo daha olumlu. Sean Dyche yönetiminde daha dengeli ve mücadeleci bir oyun ortaya koyan İngiliz temsilcisi, 8 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Utrecht-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UTRECHT-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Utrecht-Nottingham Forest maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

UTRECHT-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Galgenwaard Stadyumu'nda oynanacak Utrecht-Nottingham Forest maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UTRECHT-NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Utrecht: Barkas; Horemans, Van de Hoorn, Viergever, El Karouani; Bozdogan, Ongena, De Wit; Rodriguez, Min, Cathline

Nottingham Forest: Victor; Abbott, Milenkovic, Morato, Williams; Dominguez, Sangare; Ndoye, McAtee, Hudson-Odoi; Kalimuendo

