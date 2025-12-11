Ludogorets-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Ludogorets ile PAOK arasında devam ediyor. Turnuvada yoluna istikrarsız sonuçlarla devam eden Ludogorets, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu mücadelede kazanarak ilk 24 sıra içine girmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise PAOK cephesinde işler daha oturmuş görünüyor. Razvan Lucescu'nun yönetiminde 5 hafta sonunda 8 puan toplayan Yunanistan temsilcisi, zorlu deplasmanda alacağı galibiyetle sıralamadaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Ludogorets-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUDOGORETS-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Ludogorets-PAOK maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

LUDOGORETS-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Huvepharma Arena'da oynanacak Ludogorets-PAOK maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.