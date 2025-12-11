CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Ludogorets-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ludogorets-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Ludogorets ile PAOK karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta kazanarak ilk 24'e yükselmeyi hedefleyen Bulgaristan temsilcisi, 6 puanla 25. sırada yer alıyor. Razvan Lucescu yönetiminde 5 hafta sonunda 8 puan toplayan Yunanistan ekibi ise kritik maçı kazanarak ligdeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Peki, Ludogorets-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 09:30
Ludogorets-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ludogorets-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, Ludogorets ile PAOK arasında devam ediyor. Turnuvada yoluna istikrarsız sonuçlarla devam eden Ludogorets, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu mücadelede kazanarak ilk 24 sıra içine girmeyi hedefliyor. Diğer tarafta ise PAOK cephesinde işler daha oturmuş görünüyor. Razvan Lucescu'nun yönetiminde 5 hafta sonunda 8 puan toplayan Yunanistan temsilcisi, zorlu deplasmanda alacağı galibiyetle sıralamadaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Ludogorets-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LUDOGORETS-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Ludogorets-PAOK maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

LUDOGORETS-PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Huvepharma Arena'da oynanacak Ludogorets-PAOK maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

