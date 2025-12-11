HaberlerGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali
Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta müsabakalarının tamamlanması ile birlikte sıralamada dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin ardından yapay zeka, grup aşamasının bitimine 2 maç kala takımların ilk 24 ve ilk 8 ihtimallerini açıkladı. İşte Galatasaray'a verilen o rakamlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, kaçırdığı mutlak gol pozisyonları ile birlikte ilk 45 dakikayı golsüz eşitlik ile tamamladı.
İkinci yarıda direnci düşen Cimbom'da sahneye Uğurcan Çakır çıktı ve ev sahibi ekibin penaltı vuruşunu gole çevirmesini engelledi. Yetenekli kalecinin sakatlanması ile birlikte kalede yaşanan değişiklik Monaco'nun lehine oldu ve Folarin Balogun, 65. dakikada skoru atayan golü kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Galatasaray, 6. haftayı 9 puan ile 18. sırada kapattı. Sıralamada oluşan yeni görüntünün ardından yapay zeka, takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimallerini güncelledi.
Kalan maçların simüle edilmesi ile birlikte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali 0.4% olarak açıklandı. Sarı-kırmızılıların ilk 24'te bitirme ihtimali ise 93% olarak gösterildi.
İşte Football Meets Data'ya göre takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri...