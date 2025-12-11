CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta müsabakalarının tamamlanması ile birlikte sıralamada dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin ardından yapay zeka, grup aşamasının bitimine 2 maç kala takımların ilk 24 ve ilk 8 ihtimallerini açıkladı. İşte Galatasaray'a verilen o rakamlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 11:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

Sarı-kırmızılılar, kaçırdığı mutlak gol pozisyonları ile birlikte ilk 45 dakikayı golsüz eşitlik ile tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

İkinci yarıda direnci düşen Cimbom'da sahneye Uğurcan Çakır çıktı ve ev sahibi ekibin penaltı vuruşunu gole çevirmesini engelledi. Yetenekli kalecinin sakatlanması ile birlikte kalede yaşanan değişiklik Monaco'nun lehine oldu ve Folarin Balogun, 65. dakikada skoru atayan golü kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

Bu sonuç ile birlikte Galatasaray, 6. haftayı 9 puan ile 18. sırada kapattı. Sıralamada oluşan yeni görüntünün ardından yapay zeka, takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimallerini güncelledi.

Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

Kalan maçların simüle edilmesi ile birlikte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali 0.4% olarak açıklandı. Sarı-kırmızılıların ilk 24'te bitirme ihtimali ise 93% olarak gösterildi.

Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

İşte Football Meets Data'ya göre takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri...

REKLAM-CASPER
G.Saray'ın Lookman rekabeti!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz sonuçlar! Kenan Yıldız’dan asist | Arda Güler kayıp...
CANLI | 5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
REKLAM - TÜRK TELEKOM
G.Saray'a Singo müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sturm Graz-Kızılyıldız maçı detayları Sturm Graz-Kızılyıldız maçı detayları 11:06
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 10:39
Dinamo Zagreb-Real Betis maçı detayları Dinamo Zagreb-Real Betis maçı detayları 10:06
Ferencvaros-Rangers maçı detayları Ferencvaros-Rangers maçı detayları 09:53
Ludogorets-PAOK maçı detayları Ludogorets-PAOK maçı detayları 09:30
Utrecht-Nottingham Forest maçı detayları Utrecht-Nottingham Forest maçı detayları 09:03
Daha Eski
Midtjylland-Genk maçı detayları Midtjylland-Genk maçı detayları 08:51
Nice-Braga maçı detayları Nice-Braga maçı detayları 08:37
Young Boys-Lille maçı detayları Young Boys-Lille maçı detayları 08:25
F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! F.Bahçe'de hedef ilk 24: Brann maçı detayları! 07:23
Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! Cimbom'dan flaş golcü hamlesi! 01:28
GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! GQ Türkiye 2025 Yılın Sporcusu Osimhen seçildi! 01:23