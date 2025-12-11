Şampiyonlar Ligi'nde oranlar güncellendi! İşte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali

Bu sonuç ile birlikte Galatasaray, 6. haftayı 9 puan ile 18. sırada kapattı. Sıralamada oluşan yeni görüntünün ardından yapay zeka, takımların ilk 8 ve ilk 24 ihtimallerini güncelledi.

Kalan maçların simüle edilmesi ile birlikte Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali 0.4% olarak açıklandı. Sarı-kırmızılıların ilk 24'te bitirme ihtimali ise 93% olarak gösterildi.