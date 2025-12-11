Fenerbahçe'de Alexander Sörloth zirvesi! Transferde kritik gün

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde. Ara transfer döneminde Faslı santrfora gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak ve sarı-lacivertliler, yıllardır hayalini kurduğu Alexander Sörloth'a kavuşmak için çabalayacak.