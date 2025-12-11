CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth zirvesi! Transferde kritik gün

Fenerbahçe'de transfer döneminin sıcak isimlerinden alexander Sörloth ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin SK Brann maçı için gittiği Norveç'te oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 11:48
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı gündemde. Ara transfer döneminde Faslı santrfora gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak ve sarı-lacivertliler, yıllardır hayalini kurduğu Alexander Sörloth'a kavuşmak için çabalayacak.

Ülkemizde Trabzonspor forması da giyen ve 2019-20 sezonunda gol krallığı yaşayan Norveçli yıldız, Atletico Madrid'de yeteri kadar şans bulamasa da Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan PSV maçına ilk 11'de başladı ve 1 gol atıp, 1 asist yaparak 3-2'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yöneticilerin, 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle Norveç'te bir araya geleceği ve transfer durumunu soracağı öğrenildi. Olumlu geri dönüş gelmesi halinde İspanyol kulübüyle temaslara başlanacağı bildirildi.


