Fenerbahçe'den Timber'a yakın takip! Transfere Van Persie engeli

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Feyenoord'dan 24 yaşındaki Hollandalı yıldız Quinten Timber'i yakından takip ediyor. Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta sahanın transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Feyenoord'la da sözleşme görüşmeleri gerçekleştiren Timber bu sezon 18 resmi maça çıkarken 3 gol attı, 3 asist yaptı ve bin 329 dakika sahada kaldı. Rotterdam kulübünün hocası Robin Van Persie'nin en güvendiği isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği bildirildi.