Fenerbahçe'den Timber'a yakın takip! Transfere Van Persie engeli

Fenerbahçe, ara transferde orta saha bölgesine bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Feyenoord'un yıldız ismi Quinten Timber'ı gündemine aldığı öğrenilirken Hollanda ekibinin teknik direktörü Robin Van Persie'nin Timber'ı takımda tutmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Feyenoord'dan 24 yaşındaki Hollandalı yıldız Quinten Timber'i yakından takip ediyor. Feyenoord ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta sahanın transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
Hollanda basınında çıkan haberlerde de Fenerbahçe'nin Quinten Timber'i istediği vurgulandı. Timber orta sahada 6 ve 8 numarada oynayabiliyor.
Feyenoord'la da sözleşme görüşmeleri gerçekleştiren Timber bu sezon 18 resmi maça çıkarken 3 gol attı, 3 asist yaptı ve bin 329 dakika sahada kaldı. Rotterdam kulübünün hocası Robin Van Persie'nin en güvendiği isimlerden biri olan 24 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği bildirildi.
Timber'in piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı yıldızın ocak ayında takıma katılması için çalışmalar yürütülecek.
FENERBAHÇE'YE GOL ATTI
Quinten Timber, sezon başında Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaşan Feyenoord'da forma giydi. Timber, Hollanda'da 2-1 kazandıkları ilk maçta bir gol atmıştı. 24 yaşındaki yıldız iki maçta forma giydi ve Kadıköy'deki 5-2'lik Fenerbahçe zaferinde de ilk 11'de yer aldı.