Galatasaray'ın Avrupa devleri ile Lookman rekabeti! İtalyan basınından flaş transfer iddiası

Galatasaray, Atalanta'nın yıldız ismi Ademola Lookman için girişimlerini sürdürüyor. İtalyan basınında yer alan o habere göre, sarı-kırmızılılar bu transferde Avrupa'nın dev kulüpleri ile mücadele ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Ara transfer döneminde bazı isimlerle yollarını ayırıp yerlerini doğrudan takıma katkıda bulunacak isimlerle doldurmak isteyen Galatasaray, çok sayıda ismi transfer listesine almış durumda.
Bu isimlerin başında Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan da yakın arkadaşı Lookman yer alıyor. İtalyan ekibi Atalanta'dan ayrılmaya karar veren ve önündeki seçenekleri değerlendirmeye başlayan Lookman için girişimler başlıyor.
ATALANTA İLE İPLER KOPTU
İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre Galatasaray bu transferde yalnız değil. Sarı-kırmızılıların yanı sıra Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele eden bazı takımlar da 28 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor.
Haberde ayrıca Atalanta'nın yazın 50 milyon euro talep ettiği Lookman'ı artık çok daha makul fiyatlara satmaya hazır olduğu belirtildi. Kulüp ve oyuncu arasında bağların tamamen koptuğu aktarılırken, Lookman'ın parçalı formayı giymeye sıcak olduğu biliniyor.
Bu sezon Atalanta'da 15 resmi maçta forma giyen Ademola Lookman, 3 gol atarken 1 de asist yaparak 4 kez tabela katkısında bulundu.