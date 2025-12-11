HaberlerGalatasaray Galatasaray'dan flaş golcü hamlesi! Osimhen Afrika Kupası'ndayken boşluğunu dolduracak
Galatasaray'da ara transfer dönemine kısa bir zaman kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in Afrika Kupası'nda olacağı süreçte Icardi'nin yanına bir isim daha transfer etmek istiyor. Cimbom'un bu doğrultuda Devler Ligi'ndeki rakibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Şampiyonlar Ligi'nde işini zora sokan, Süper Lig'de de rakiplerinin nefesini ensesinde hissetmeye başlayan Galatasaray, sezonun ikinci bölümünde kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti.
Özellikle attığı gollerle takımı sırtında taşıyan Victor Osimhen'in, Afrika Kupası'na gidecek olması sarı-kırmızılılarda endişe yaratıyor. Formsuz Mauro Icardi'ye güvenmeyen yönetim, yeni sözleşme arzusu olan Arjantinli'yi bekletme kararı aldı ve ocak ayında yedek forvet transferi yapmak için düğmeye bastı.
SATIN ALMA OPSIYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE
Sabah'ın haberine göre, Milan'dan Santiago Gimenez'le ilgilenen yönetim, alternatif isimlere de yöneldi ve Frankfurt'tan Elye Wahi gündeme geldi.
Almanya'da beklenen çıkışı gösteremeyen 22 yaşındaki Fransız santrfor, 14 maçta 1 gol-3 asistlik performansa imza attı.
Alt yaş kategorilerinde Fransa milli forması giyen Fildişi Sahili kökenli genç santrfor, sarı-kırmızılı takımın ilgisine olumlu karşılık verdi.
Wahi için satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak.