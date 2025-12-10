Radja Nainggolan'dan transfer itirafı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Roma'nın eski yıldızlarından biri olan Radja Nainggolan, İtalyan basınına verdiği röportaj ile gündem oldu. Radio Romanista'ya konuşan Nainggolan, İtalya'da geçirdiği zamanlara dair çeşitli anları anlatırken bu anıların birinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a dair dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu. İşte Belçikalı orta sahanın o sözleri...

"BENİ TÜRKİYE'YE SATMAK İSTEDİ"

"Roma'da oynadığım dönemde tatildeyken Türkiye'den bir menajer aradı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldığımı söyledi. Hiçbir şey anlamadım, menajerimin de olan bitenden hiçbir haberi yoktu. Daha sonra bu menajeri tekrar aradığımda bana Monchi'nin (Roma'nın o dönemki sportif direktörü) beni Türkiye'ye satması için ona yetki verdiğini söyledi. Bilgim dahi olmadan!"

"HAYATIMIN EN KÖTÜ KARARIYDI"

"Hemen Monchi'yi aradım ve eğer ayrılmamı istiyorsa oynayacağımı takımı kendim seçeceğimi söyledim. Inter'e gittim. Saygı duymadığım ve bana yalan söyleyen biriyle çalışmaya devam edemezdim. Monchi yalancının tekiydi, herkesi satmak istiyordu.

Eğer Monchi'nin 6 ay sonra ayrılacağını bilseydim Roma'da kalırdım. Ama o gün bunu tahmin edemezdim. Bugün o kararı tekrar vermezdim, hayatımın en kötü kararıydı."