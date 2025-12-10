CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Becao'ya Serie A kancası! Kadro dışı bırakılmıştı

Fenerbahçe'de Becao'ya Serie A kancası! Kadro dışı bırakılmıştı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 29 yaşındaki oyuncuya İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 15:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Becao'ya Serie A kancası! Kadro dışı bırakılmıştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi Kanarya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Becao'ya Serie A kancası! Kadro dışı bırakılmıştı

Domenico Tedesco'nun hakkında kadro dışı kararı verdiği Rodrigo Becao için transferde sürpriz bir talipli çıktı.

Fenerbahçe'de Becao'ya Serie A kancası! Kadro dışı bırakılmıştı

İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'un haberine göre futbolcu ile Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko'nun formasını terlettiği Fiorentina yakından ilgileniyor. Haberde Becao'nun devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılacağı da vurgulandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! 16:23
Sivasspor'da kötü gidişat! Sivasspor'da kötü gidişat! 16:13
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 16:05
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 15:49
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 15:40
Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! 15:29
Daha Eski
Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! 15:19
Trabzonspor'da hedef! Trabzonspor'da hedef! 15:16
Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! 15:09
İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var İşte F.Bahçe'nin Brann kadrosu! 9 eksik var 15:06
Göztepe'de golcüler netleşiyor! Göztepe'de golcüler netleşiyor! 15:03
Fenerbahçe, Brann maçına hazır! Fenerbahçe, Brann maçına hazır! 14:53