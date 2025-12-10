CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Paris Saint-Germain'li futbolcuların korku dolu anları!

Paris Saint-Germain'li futbolcuların korku dolu anları!

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Athletic Club ile deplasmanda oynayacakları maç için Bilbao'ya götüren uçağın iniş yaparken şiddetli rüzgardan etkilenerek savrulması hem futbolculara hem de izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 18:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paris Saint-Germain'li futbolcuların korku dolu anları!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Paris Saint-Germain, Athletic Club ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Fransız ekibini taşıyan uçak, İspanya'nın Bilbao şehrine geldiğinde iniş yaparken şiddetli rüzgardan etkilendi. Güney-güneybatı rüzgarıyla karşı karşıya kalan pilotlar, güçlü rüzgar fırtınalarında standart bir manevra olan yanal iniş yapmak zorunda kaldılar.

İŞTE O ANLAR

Yıldız isimden transfer itirafı!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: Başkan Erdoğan YİK'i topladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası!
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın derbi mesaisi başladı Fırtına'nın derbi mesaisi başladı 18:44
"F.Bahçe'yi yenersek bu tarihi durum olur" "F.Bahçe'yi yenersek bu tarihi durum olur" 18:40
PSG'li futbolcuların korku dolu anları! PSG'li futbolcuların korku dolu anları! 18:32
Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! 16:23
Sivasspor'da kötü gidişat! Sivasspor'da kötü gidişat! 16:13
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 16:05
Daha Eski
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 15:49
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 15:40
Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! 15:29
Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! 15:19
Trabzonspor'da hedef! Trabzonspor'da hedef! 15:16
Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! Fethiyespor'dan maç öncesi açıklama! 15:09