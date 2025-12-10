Paris Saint-Germain'li futbolcuların korku dolu anları!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Paris Saint-Germain, Athletic Club ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Fransız ekibini taşıyan uçak, İspanya'nın Bilbao şehrine geldiğinde iniş yaparken şiddetli rüzgardan etkilendi. Güney-güneybatı rüzgarıyla karşı karşıya kalan pilotlar, güçlü rüzgar fırtınalarında standart bir manevra olan yanal iniş yapmak zorunda kaldılar.

İŞTE O ANLAR