Juventus-Pafos CANLI İZLE | Juventus-Pafos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus-Pafos CANLI İZLE | Juventus-Pafos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında PAFOS'u konuk ediyor. Ligde 6 puanla 23. sırada bulunan ev sahibi ekip, tek galibiyetini geçen hafta Bodo/Glimt'e karşı almasının ardından yeniden 3 puan için sahaya çıkacak. Taraftar avantajını da kullanarak ilk 24'teki yerini korumak isteyen Juventus'un konuğu ise 6 puanla 24. sırada. Bayern Münih'e mağlubiyetinin dışında 4 maçtan da puan alan Yunanistan temsilcisi, deplasmandaki ilk galibiyetini hedefliyor. İşte Juventus-Pafos maçının detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 15:19
Juventus-Pafos CANLI İZLE | Juventus-Pafos maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus-Pafos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Devler Ligi, 6. haftada nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. Juventus ile PAFOS, ilk 24'te kalmak için birbiriyle yarışacak. Ligde bulunduğu 23. sıradan yukarı tırmanmak isteyen Luciano Spalletti'nin öğrencileri, ilk 5 haftada, bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Dİğer karşılaşmalarda puanları paylaşarak 6 puan toplayan ev sahibi, taraftarı önündeki ilk galibiyetine imza atmak istiyor. Pafos ise 3 maçtır devam eden yenilmezlik serisini gallibiyetle sürdürmenin peşinde. Peki Juventus-Pafos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS-PAFOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Juventus-Pafos maçı, 10 Aralık Çarşamba günü yapılacak. Allienz Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

JUVENTUS-PAFOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus-Pafos maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak.

JUVENTUS-PAFOS MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

JUVENTUS-PAFOS MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David

Pafos: Michael; Bruno, Luiz, Luckassen, Goldar; Sunjic, Pepe; Jaja, Dragomir, Orsic; Anderson

