Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu açıklandı! Listede...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu açıklandı. İşte listede yer alanlar futbolcular:

9 EKSİK VAR

Listede yer almayan futbolculardan Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve Marco Asensio'nun sakatlıkları bulunuyor. Jhon Duran ise kart cezalısı. Kadroya yazılmayan diğer isimler ise şu şekilde: İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz.