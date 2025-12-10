Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu açıklandı! Listede...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu açıklandı. İşte listede yer alanlar futbolcular:
📋 SK Brann maçı kamp kadromuz. #UEL #BRAvFB pic.twitter.com/bofLXtN7lR— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 10, 2025
9 EKSİK VAR
Listede yer almayan futbolculardan Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve Marco Asensio'nun sakatlıkları bulunuyor. Jhon Duran ise kart cezalısı. Kadroya yazılmayan diğer isimler ise şu şekilde: İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz.