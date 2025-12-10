CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu açıklandı! Listede...

Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu açıklandı! Listede...

Son dakika FB haberleri... Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu belli oldu. Peki, listede hangi oyuncular var ya da hangileri eksik? Ayrıntılar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 15:09 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 15:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu açıklandı! Listede...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Brann maçı kamp kadrosu açıklandı. İşte listede yer alanlar futbolcular:

9 EKSİK VAR

Listede yer almayan futbolculardan Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve Marco Asensio'nun sakatlıkları bulunuyor. Jhon Duran ise kart cezalısı. Kadroya yazılmayan diğer isimler ise şu şekilde: İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz.

