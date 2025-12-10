Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarını tamamladı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık'ta Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmanın gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Nelson Semedo katılmazken, Çağlar Söyüncü bireysel çalışma gerçekleştirdi. Marco Asensio ise hafif ağrılarından dolayı antrenmanda yer almadı. Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Norveç'in Bergen kentine hareket edecek.