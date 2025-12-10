CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 11 Aralık’ta Brann ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 14:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık'ta Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmanın gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Nelson Semedo katılmazken, Çağlar Söyüncü bireysel çalışma gerçekleştirdi. Marco Asensio ise hafif ağrılarından dolayı antrenmanda yer almadı. Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Norveç'in Bergen kentine hareket edecek.

Mert Hakan'ın bahis konuşmaları ortaya çıktı!
Tedesco: 4 oyuncum kulübede olacak
DİĞER
Beşiktaş’ta stoper için 2 aday var! Eski Fenerbahçeli listede
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Tedesco açıkladı! Becao...
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümitler Şampiyonası başlıyor! Ümitler Şampiyonası başlıyor! 14:34
Trabzonspor zirve yarışında! Trabzonspor zirve yarışında! 14:27
Fırtına'ya Japon stoper! Fırtına'ya Japon stoper! 14:19
Trambolin cimnastikte hedef olimpiyat! Trambolin cimnastikte hedef olimpiyat! 14:15
Beşiktaş'ta Tüpraş şehitleri anıldı Beşiktaş'ta Tüpraş şehitleri anıldı 14:10
Fenerbahçe, VakıfBank’la karşılaşıyor! Fenerbahçe, VakıfBank’la karşılaşıyor! 13:57
Daha Eski
Malatya Stadyumu’nun zemini tek güvence! Malatya Stadyumu’nun zemini tek güvence! 13:51
Emlak Konut’tan Avrupa Kupası maçı! Emlak Konut’tan Avrupa Kupası maçı! 13:42
Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı detayları Bayer Leverkusen-Newcastle United maçı detayları 13:36
Nene: Sol kanatta oynamak... Nene: Sol kanatta oynamak... 12:46
Benfica-Napoli maçı detayları Benfica-Napoli maçı detayları 12:41
Tedesco açıkladı! Becao... Tedesco açıkladı! Becao... 12:21