Genç milli hentbolcular Akdeniz Konfederasyon Kupası'na Bolu'da hazırlanıyor!

17 Yaş Altı Kız Milli Hentbol Takımı, Akdeniz Konfederasyon Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapıyor. Milli sporcular, Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda antrenör Sertan Sarpaş yönetiminde, 8-15 Şubat 2026'da Kosova'da gerçekleştirilecek şampiyonaya hazırlanıyor. Bolu kampında bulunan 24 sporcu, hazırlık çalışmaları kapsamında günde çift antrenman yapıyor.

"TÜRKİYE'NİN ADINI DAHA YUKARILARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Sertan Sarpaş, Bolu'nun çok güzel kamp eğitim merkezine sahip olduğunu, kentte ikinci kez kamp yaptıklarını söyledi. Serpaş, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Çift antrenmanlarla turnuvaya hazırlanıp, geleneksel hentbol branşımızı yukarı çıkarmak istiyoruz." dedi.

Takip ettikleri sporcuların da olduğunu aktaran Serpaş, "Türkiye'yi taramaya devam ediyoruz. Bu 24 sporcuyla önümüzdeki turnuvaya hazırlanıyoruz. 17 yaş altı Avrupa'da yeni jenerasyon olarak ortaya çıktı. Biz de bu jenerasyon içerisinde yer almak istiyoruz. Türkiye'nin adını daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Federasyon başkanımızın da desteğiyle daha fazla kamp yaparak Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları toplayıp, bunları geliştirerek, milli takımımıza yakışır şekilde oyuncular haline getireceğiz." diye konuştu.

Sertan Sarpaş, Avrupa'nın kuzeyindeki ülkelerde hentbolun önemli bir spor olduğuna işaret ederek, "Hentbolun belli bir kültürü var. Türkiye'ye de bu kültür yavaş yavaş geliyor. Hentbol Federasyonu Başkanımız Mesut Çebi öncülüğünde İspanyol ekolüyle çalışmalara devam diyoruz. Altyapı koordinatörümüz Jordi Jodar Sagales ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk hentbolunun ismini daha iyi seviyelere çekmek adına uzun süreli planlama ve projeler yapıldı. Devamı sağlayarak ilerleme kaydetmeyi hedefledik. Umarım bu projelerin devamı gelir, Türkiye hentbolda hak ettiği yerde yer alır." ifadelerini kullandı. Milli takımın kampı, 14 Aralık Pazar günü sona erecek.