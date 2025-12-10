Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumu saldırısının 9. yılında şehitlerimiz anıldı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain terör saldırında şehit düşen vatandaşlarımız, vefatlarının 9. yıl dönümünde Şehitler Anıtı'nda düzenlenen tören ile birlikte anıldı. Siyah-beyazlı kulüpte anma törenine katılan isimler şu şekildeydi; Başkan Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

'10 Aralık 2016 tarihinde Tüpraş Stadyumu yakınında yaşanan hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımız, vefatlarının dokuzuncu yıl dönümünde; Başkanımız Serdal Adalı, İkinci Başkanımız Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanımız Murat Kılıç, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Merve Öztopaloğlu, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Sarımermer, Disiplin Kurulu Başkanımız Devrim Alparslan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Kartal Yuvası çalışanı şehit Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu, şehit yakınları ve vatandaşların katılımıyla Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törende dualarla anıldı.

Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Başkanımız Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şehitler Anıtı'na çelenk ve karanfil bıraktı. Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

Başkanımız Serdal Adalı, daha sonra hain terör saldırısında şehit düşen Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'yla bir araya gelerek başsağlığında bulundu.'

'10 Aralık 2016 Her Şey Siyah! Şehitlerimizi Saygıyla Rahmetle Anıyoruz'

'10 Aralık 2016 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nun yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının dokuzuncu yıl dönümünde saygıyla rahmetle anıyoruz.

Terörün asla amacına ulaşamayacağına olan inancımızı yineliyor, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan alçak terör saldırılarını lanetliyoruz.

Hain terör saldırısında şehit düşen ve acılarını ilk günkü gibi kalplerimizde hissettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.'