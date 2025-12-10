CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Mauro Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! Sosyal medyadan açıklama yaptı

Mauro Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! Sosyal medyadan açıklama yaptı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık iddiaları ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 22:23 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 22:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mauro Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! Sosyal medyadan açıklama yaptı

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık haberlerine yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

32 yaşındaki yıldız golcü yayınladığı açıklamada "Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil" ifadelerini kullandı.

İşte Mauro Icardi'nin açıklamasının tamamı:

"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz?

Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor.

Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.

Size bir öpücük gönderiyorum.

Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

BU SEZON 7 GOL

Icardi, Galatasaray'da bu sezon forma giydiği 20 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı kırmızılılarda dördüncü sezonunu geçiren Arjantinli golcü, Galatasaray forması altında toplamda ise 107 maça çıktı ve 68 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.

REKLAM - TÜRK TELEKOM
G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması!
DİĞER
Wonderkid adayları şimdi ne yapıyor? İşte Süper Lig'den de yolu geçen isimler...
Son dakika: FED faiz kararını açıkladı
Milan'ın dünya yıldızı G.Saray'a!
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! 20:33
Fırtına'nın derbi mesaisi başladı Fırtına'nın derbi mesaisi başladı 18:44
Brann'ın hocasından F.Bahçe sözleri: Eğer yenersek... Brann'ın hocasından F.Bahçe sözleri: Eğer yenersek... 18:40
PSG'li futbolcuların korku dolu anları! PSG'li futbolcuların korku dolu anları! 18:32
Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! 16:23
Sivasspor'da kötü gidişat! Sivasspor'da kötü gidişat! 16:13
Daha Eski
Yıldız isimden transfer itirafı! Yıldız isimden transfer itirafı! 16:05
F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! F.Bahçeli yıldıza Serie A kancası! 15:49
Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... Yapay zekadan tahmin: Brann-F.Bahçe maçı... 15:40
Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! Yusuf Sadi Açar dünya şampiyonu! 15:29
Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! Juventus-Pafos maçı yayın bilgisi! 15:19
Trabzonspor'da hedef! Trabzonspor'da hedef! 15:16