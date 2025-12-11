Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 11 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta'da 11 Aralık puan durumu açıklanırken, yarışmanın günlük sonucu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Her bölümde olduğu gibi bugün de gelinler mutfakta en iyi tabağı çıkarmak için mücadele verdi. Peki Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün sonunda kayınvalidelerden ve sunucudan gelen puanlar toplandı ve en yüksek puana ulaşan gelin gün birincisi oldu. Çeyrek altını kazanan isim aynı zamanda haftalık sıralamada da güçlü bir avantaj elde etti. 11 Aralık tarihli bölümün puan tablosu ve günün birincisi program takipçilerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. İşte Gelinim Mutfakta 11 Aralık çeyrek altını kazanan isim ve puan sıralaması…

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda gelinler, kayınvalidelerden aldıkları puanlarla gün birincisi olmak için yarışıyor. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta 11 Aralık puan durumu ile birlikte kimin öne geçtiğini ve çeyrek altını kazandığını öğrenmek istiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin, çeyrek altını kazanarak haftalık sıralamada avantaj elde ediyor. İşte Gelinim Mutfakta günün kazananı ve 11 Aralık puan tablosu…

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU

KADER - 18

MİYASE - 15

TUĞBA - 14

GÜLLÜŞAH - 5

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 9 ARALIK 2025

Miyase:17

Tuğba:17

Güllüşah:14

Kader:8

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.