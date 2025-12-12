Hafta sonu yağmur var mı? Hava nasıl olacak? (13-14 Aralık hava durumu MGM)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu hava durumu raporunda sert kış koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Ülke genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, birçok kentte sıcaklıkları hızla düşürecek ve sağanağı da beraberinde getirecek. Karadeniz'de ise yoğun kar yağışına karşı sarı kodlu uyarı verildi. Özellikle buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken hafta sonu plan yapan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. İşte 13-14 Aralık hava durumu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (13-14 ARALIK)

MGM'nin tahminlerine göre, hafta sonu boyunca Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümü yağışlı geçecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Sibirya yüksek basıncının etkisiyle sıcaklıklarda ani düşüşler görülürken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağışların yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde fırtına şeklinde eserek hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Tüm yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasına dalgasına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

SARI KOD VERİLEN İLLER

Karadeniz'de gündüz yağmur, gece saatlerinde ise kar yağışı beklendiğini vurgulayan uzmanlar, yollardaki buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan Meteoroloji, Karadeniz'in 5 kentinde sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller şöyle:

Artvin

Giresun

Rize

Trabzon

Ardahan

İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM ve Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, megakent İstanbul, hafta sonunun en kritik bölgelerinden biri olacak. Cumartesi günü aralıklarla görülecek olan sağanak yağışlar, Pazar gününe girerken sıcaklıkların ani düşüşünü de beraberinde getirecek. Özellikle Pazar sabah saatlerinden itibaren kentin yüksek semtlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Bu durumun kent genelinde ciddi bir hava soğumasına neden olması ve özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikte aksamalara yol açması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da önümüzdeki 5 günlük süreçte sıcaklıklar genel olarak 7 ila 14 derece arasında seyredecek. Yağış ve nem oranları ise şu şekilde bekleniyor:

13 Aralık Cumartesi: Hava yağmurlu. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 13°C olacak. Nem oranı %67 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı güneybatı yönünden 20 km/sa olarak tahmin ediliyor.

14 Aralık Pazar: Hava yağmurlu devam ediyor. En düşük sıcaklık 8°C'ye düşerken, en yüksek sıcaklık 11°C olacak. Nem oranı %74 ile %90 arasında yüksek seyredecek. Rüzgar hızı ise güneyden 16 km/sa olarak bekleniyor.

15 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 7°C, en yüksek 12°C civarında olacak. Nem oranı %58-%86 aralığında. Rüzgar hızı güney yönünden 14 km/sa olacak.

16 Aralık Salı: Parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 5°C ile haftanın en soğuk gecesi yaşanacak, en yüksek ise 13°C'yi görecek. Nem oranı %52 ile %77 arasında. Rüzgar hızı güney yönünden 13 km/sa.

17 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu hava devam ediyor. Sıcaklık en düşük 7°C, en yüksek 14°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %56-%79 aralığında. Rüzgar hızı güney yönünden 13 km/sa.