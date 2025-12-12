CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hafta sonu yağmur var mı? Hava nasıl olacak? (13-14 Aralık hava durumu MGM)

Hafta sonu yağmur var mı? Hava nasıl olacak? (13-14 Aralık hava durumu MGM)

Hafta sonu hava sıcaklıkları sert düşüşe geçiyor. Kış Aralık ayının ortasıyla birlikte yüzünü gösterecek. Yurdun kuzey kesimlerinde karla karışık tağmur ve kuvvetli rüzgar beklenirken batı ve güney bölgelerle iç kesimleri ise fırtına ile birlikte sağanak etkisi altına alacak. Genel soğuk hava dalgasının odağındaki şehir İstanbul'da, Cumartesi günü başlayacak aralıklı yağmur, Pazar günü de megakenti etkisi altına alacak. Kentin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu hava durumu raporunu haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 23:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hafta sonu yağmur var mı? Hava nasıl olacak? (13-14 Aralık hava durumu MGM)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu hava durumu raporunda sert kış koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Ülke genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası, birçok kentte sıcaklıkları hızla düşürecek ve sağanağı da beraberinde getirecek. Karadeniz'de ise yoğun kar yağışına karşı sarı kodlu uyarı verildi. Özellikle buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken hafta sonu plan yapan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. İşte 13-14 Aralık hava durumu...

Hafta sonu hava durumu (13-14 Aralık)

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (13-14 ARALIK)

MGM'nin tahminlerine göre, hafta sonu boyunca Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümü yağışlı geçecek. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Sibirya yüksek basıncının etkisiyle sıcaklıklarda ani düşüşler görülürken Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağışların yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde fırtına şeklinde eserek hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Tüm yurdu etkisi altına alacak soğuk hava dalgasına dalgasına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

13 ARalık Cumartesi | Bugün yağmur var mı?

SARI KOD VERİLEN İLLER

Karadeniz'de gündüz yağmur, gece saatlerinde ise kar yağışı beklendiğini vurgulayan uzmanlar, yollardaki buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan Meteoroloji, Karadeniz'in 5 kentinde sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen iller şöyle:

  • Artvin

  • Giresun

  • Rize

  • Trabzon

  • Ardahan

14 Aralık Pazar günü hava nasıl olacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM ve Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, megakent İstanbul, hafta sonunun en kritik bölgelerinden biri olacak. Cumartesi günü aralıklarla görülecek olan sağanak yağışlar, Pazar gününe girerken sıcaklıkların ani düşüşünü de beraberinde getirecek. Özellikle Pazar sabah saatlerinden itibaren kentin yüksek semtlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Bu durumun kent genelinde ciddi bir hava soğumasına neden olması ve özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikte aksamalara yol açması bekleniyor.

İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da önümüzdeki 5 günlük süreçte sıcaklıklar genel olarak 7 ila 14 derece arasında seyredecek. Yağış ve nem oranları ise şu şekilde bekleniyor:

13 Aralık Cumartesi: Hava yağmurlu. En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 13°C olacak. Nem oranı %67 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı güneybatı yönünden 20 km/sa olarak tahmin ediliyor.

14 Aralık Pazar: Hava yağmurlu devam ediyor. En düşük sıcaklık 8°C'ye düşerken, en yüksek sıcaklık 11°C olacak. Nem oranı %74 ile %90 arasında yüksek seyredecek. Rüzgar hızı ise güneyden 16 km/sa olarak bekleniyor.

15 Aralık Pazartesi: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 7°C, en yüksek 12°C civarında olacak. Nem oranı %58-%86 aralığında. Rüzgar hızı güney yönünden 14 km/sa olacak.

16 Aralık Salı: Parçalı bulutlu. En düşük sıcaklık 5°C ile haftanın en soğuk gecesi yaşanacak, en yüksek ise 13°C'yi görecek. Nem oranı %52 ile %77 arasında. Rüzgar hızı güney yönünden 13 km/sa.

17 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu hava devam ediyor. Sıcaklık en düşük 7°C, en yüksek 14°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %56-%79 aralığında. Rüzgar hızı güney yönünden 13 km/sa.

Liverpool'da Salah gelişmesi!
G.Saray'ın Antalyaspor maçı kadrosunda 5 eksik!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: Güllü dosyasında cinayet itirafı geldi! Sultan anlattı: "Kızı Tuğyan itti" | Adliyeye sevk edildiler
F.Bahçe'den İtalya'ya transfer çıkarması!
Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kasımpaşa'da o isim G.Saray maçında yok! Kasımpaşa'da o isim G.Saray maçında yok! 21:56
Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! Kasımpaşa'da gol sesi çıkmadı! 21:53
Liverpool'da Salah gelişmesi! Liverpool'da Salah gelişmesi! 21:29
G.Saray MCT Technic evinde kazandı! G.Saray MCT Technic evinde kazandı! 21:01
Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! 90 milyon Euro... 19:51
Trabzonspor'da Savic sevinci! Trabzonspor'da Savic sevinci! 19:38
Daha Eski
G.Saray kafilesi Antalya'ya geldi G.Saray kafilesi Antalya'ya geldi 19:33
A Milli Futsal Takımı'nın rakipleri belli oldu! A Milli Futsal Takımı'nın rakipleri belli oldu! 19:04
Monaco-F.Bahçe Beko | CANLI Monaco-F.Bahçe Beko | CANLI 18:34
FIFA'dan Adana Demirspor'a şok ceza! FIFA'dan Adana Demirspor'a şok ceza! 18:26
Monaco-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri! Monaco-Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın bilgileri! 18:19
Ve Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı! Ve Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı! 18:17