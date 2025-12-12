CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı!

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı!

Son dakika GS haberleri... Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın maç kadrosu açıklandı. Listede 5 eksik var. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor'ın maç kadrosu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada; "Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı." denildi.

