Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor'ın maç kadrosu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada; "Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı." denildi.
✈️ H. Antalyaspor maçı kamp kadromuz. #ANTvGS ℹ️ Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle H. Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. pic.twitter.com/T7O6WIZO20— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 12, 2025