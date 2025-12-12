Hedef Avrupa

Çaykur Rizespor'un Angolalı futbolcusu Loide Antonio Augusto, takımın ligde üst sıralara oynama potansiyeline vurgu yaparak, "Ligin ilk 5 sırasında yer almamız kimseyi şaşırtmamalı. Avrupa kupalarına gidebilecek kapasiteye sahibiz" dedi. Yeni teknik direktörün (Recep Uçar) göreve gelmesiyle takımın farklı bir yapı kazandığını belirten Augusto, "Teknik direktör değişikliği bize yeni bir oksijen oldu. Bunun olumlu yansımalarını sahada göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ADAPTE SAĞLAMAM SÜRE ALDI

Türk futbolunun rekabetçi ve dalgalı yapısına da değinen 25 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lig çok zorlu; sıralamalar ani şekilde değişebiliyor. Önümüzdeki ikas Eyüpspor maçını kazanarak galibiyet serisi başlatıp yukarı tırmanmak istiyoruz. Daha önce Türkiye'de, Alanyaspor'da iki yıl oynamıştım. Farklı bir yapıda oynuyoruz burada. Buna adapte sağlamam bir belli bir süre aldı. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum."