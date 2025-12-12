CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Hedef Avrupa

Hedef Avrupa

Rizesporlu Antonio Augusto, "Ligin ilk beş sırasında olmamız kimseyi şaşırtmamalı bence. Bunu zorlayabilecek, Avrupa kupalarına gidebilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef Avrupa

Çaykur Rizespor'un Angolalı futbolcusu Loide Antonio Augusto, takımın ligde üst sıralara oynama potansiyeline vurgu yaparak, "Ligin ilk 5 sırasında yer almamız kimseyi şaşırtmamalı. Avrupa kupalarına gidebilecek kapasiteye sahibiz" dedi. Yeni teknik direktörün (Recep Uçar) göreve gelmesiyle takımın farklı bir yapı kazandığını belirten Augusto, "Teknik direktör değişikliği bize yeni bir oksijen oldu. Bunun olumlu yansımalarını sahada göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ADAPTE SAĞLAMAM SÜRE ALDI

Türk futbolunun rekabetçi ve dalgalı yapısına da değinen 25 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lig çok zorlu; sıralamalar ani şekilde değişebiliyor. Önümüzdeki ikas Eyüpspor maçını kazanarak galibiyet serisi başlatıp yukarı tırmanmak istiyoruz. Daha önce Türkiye'de, Alanyaspor'da iki yıl oynamıştım. Farklı bir yapıda oynuyoruz burada. Buna adapte sağlamam bir belli bir süre aldı. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum."

İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kalan maçları
F.Bahçe kazandı ülke puanımız yükseldi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderler Tarafsızlık Anıtı'na çelenk bıraktı
F.Bahçe ilk 8'e emin adımlarla gidiyor!
F.Bahçe'nin kasası doldu taştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Müthiş oynadık Müthiş oynadık 02:51
Kerem şov yaptı Kerem şov yaptı 02:50
Norveç'te Samba Norveç'te Samba 02:49
Sakin ve akıllı! Sakin ve akıllı! 02:43
Kedi-fare oyunu Kedi-fare oyunu 02:42
Tebrikler F.Bahçe Tebrikler F.Bahçe 02:39
Daha Eski
7 ismi değiştirdi 7 ismi değiştirdi 02:38
4x4'lük Fener 4x4'lük Fener 02:37
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:58
Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları Avrupa Ligi'nde 6. haftanın somuçları 01:56
PFDK cezaları açıklandı! PFDK cezaları açıklandı! 01:54