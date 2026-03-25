Fenerbahçe'den transferde Jose Maria Gimenez bombası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde kadrosuna flaş isimleri dahil etmek isterken gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Kanarya'nın Atletico Madrid ile unutulmaz başarılara imza atan Jose Maria Gimenez ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
AYNI MAAŞ OLACAK
İspanyol basını, 13 yıldır Madrid ekibinin formasını terleten Gimenez için Atletico'nun 10 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğunu duyurdu.
Kulübüyle iki yıllık daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı oyuncu için Fenerbahçe'nin bu bedeli ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
Atletico ile ilk resmi temasın önümüzdeki ay gerçekleştirileceği belirtildi. Fenerbahçe, Milan Skriniar'a ödediği ücretin aynısını Jose Maria Gimenez'e de teklif edecek.
LUGANO DEVREYE GİRECEK
Fenerbahçe, bu transfer için resmi girişimlere başladığı anda eski yıldızı Diego Lugano'yu da devreye sokacak.
Gimenez'in kariyerinin ilk yıllarında Lugano ile birlikte Uruguay Milli Takımı'nda forma giymişti.
SIMEONE'NİN PRENSİ
2013'ten bu yana Atletico Madrid'de forma giyen Jose Maria Gimenez, 380 karşılaşmada forma giydi.
Atletico'yla 2 La Liga, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası kazanan Gimenez, Simeone döneminin en temel taşlarından biri. Gimenez, bu sezon ise 20 maçta forma giydi.
