Haberler Fenerbahçe Jose Maria Gimenez kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gimenez piyasa değeri

Teknik özellikleri, fizik yapısı ve kariyeri ile futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Jose Maria Gimenez, Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Deneyimli futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ise "Jose Maria Gimenez kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle Gimenez piyasa değeri merak ediliyor. İşte, Jose Maria Gimenez istatistikleri ve kariyeri ile ilgili öne çıkan detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 08:58
Savunmadaki sertliği, fizik gücü ve tecrübesiyle dikkat çeken Jose Maria Gimenez, son dönemde Türk kulüpleriyle anılmasıyla yeniden gündeme geldi. Futbolseverler, başarılı ismin kariyeri ve kişisel bilgileri hakkında daha fazla detay öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. "Jose Maria Gimenez kaç yaşında, nereli ve piyasa değeri ne kadar?" gibi sorular öne çıkarken, Gimenez'in istatistikleri ve kariyer yolculuğu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

JOSE MARIA GIMENEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Jose Maria Gimenez, 20 Ocak 1995 tarihinde Uruguay'ın Toledo bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel futbolcu olarak devam eden Gimenez, 1,85 metre boyu ile dikkat çekiyor. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 31 yaşındaki Gimenez stoper bölgesinde oynuyor.

JOSE MARIA GIMENEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesi Uruguay'da başlayan Jose Maria Gimenez, 2012-2013 sezonunda Danubio FC takımında oynadı. Burada gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çeken Gimenez, 2013 senesinde Atletico Madrid'e transfer oldu. Bu tarihten itibaren İspanyol takımının formasını giyen Gimenez, Atletico Madrid tarihine geçmeyi başardı.

JOSE MARIA GIMENEZ İSTATİSTİKLERİ

Profesyonel futbolculuk kariyerinde 396 maça çıkan Jose Maria Gimenez, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 13 asist kaydetti. Uruguay Milli Takımı'nda ise 97 karşılaşmada süre bulan Gimenez, 8 defa rakip fileleri havalandırırken, 2 kez gol pası verdi.

JOSE MARIA GIMENEZ PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Jose Maria Gimenez piyasa değeri 12 milyon euro.

F.Bahçe'den Gimenez bombası!
G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan!
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında
F.Bahçe'ye Openda müjdesi!
G.Saray'dan kulübeye yeni yıldız!
G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan! G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan! 08:36
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14
Daha Eski
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 01:14
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 01:14
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 01:14
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 01:14
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 01:14
F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! 01:14