Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolunda ilk rakibi Romanya!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da Romanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 09:44
Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.

MERİH DEMİRAL VE ZEKİ ÇELİK'İN DURUMU BELİRSİZ

Ay-yıldızlı ekipte ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor.

İki oyuncunun durumu yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkarılmıştı.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın Romanya maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

ROMANYA'NIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen Romanya'nın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Ionut Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (Rapid Bükreş), Catalin Cabuz (FC Argeș)

Defans: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep), Radu Dragușin (Tottenham Hotspur), Andrei Burca (Yunnan Yukun), Virgil Ghita (Hannover 96), Adrian Rus (Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

Orta saha: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), Razvan Marin (AEK Atina), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Florin Tanase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (Rapid Bükreş), Valentin Mihaila (Çaykur Rizespor), Claudiu Petrila (Rapid Bükreş), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova)

Forvet: Daniel Birligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)

