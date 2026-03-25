Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Büyük umutlarla gelmişti ama...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, büyük umutlarla transfer edilen isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 10:45
Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan yönetim, yapacağı takviyelerle adından söz ettirmek istiyor.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Cimbom, yapacağı transferlerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak.
Bu doğrultuda girişimlerine devam eden sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ASPRILLA İLE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray, ara transfer döneminde Girona'da kiraladığı Yaser Asprilla ile yollarını ayırıyor.
AS Colombia'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcunun 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Haberde Asprilla'nın kendisini kanıtlamak için en az 9 maçı daha olduğu ancak oyuncunun süre bulmaya ve özgüvene ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Yaser Asprilla'ya çok az süre verdiği ve oyuncunun da beklentilerin altında kaldığı aktarıldı.
Yaser Asprilla, ocak ayında transfer olduğu Galatasaray ile çıktığı 7 maçta 265 dakika süre alırken, skor katkısı üretemedi.
Girona ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Kolombiyalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.
