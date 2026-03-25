Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, sezon başında Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat'ı sezon sonunda bonservisiyle göndermeye hazırlanıyor. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcudan elde etmek istediği geliri duyurdu. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 11:25
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, 2025/26 sezonunda kadrosuna önemli değişiklikler yaptı.

Kadrosuna birçok yıldız ismi kazandıran Kanarya, çok sayıda futbolcuysuyla da yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılan isimlerden biri de Sofyan Amrabat oldu.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer edilen Faslı orta saha oyuncusu, La Liga ekibi Real Betis'e kiralandı.

İspanyol ekibiyle başarılı bir grafik sergileyen tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

REAL BETIS'TE KALMAK İSTİYOR

Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede Real Betis ile yola devam etmek istediğini belirtti.

Faslı orta saha oyuncusunun, kulüpten gördüğü ilgi ve alakadan son derece minnettar olduğunu belirtildi.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMEYE HAZIR

29 yaşındaki futbolcunun, İspanyol ekibinde kalmak için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı.

DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ

Amrabat'ın kariyerini Real Betis'te sürdürmek için kendisine gelen diğer teklifleri reddettiği kaydedildi.

Faslı oyuncunun şehre uyum sağlaması ve taraftarların kendisine olan sevgisinin, kariyerini Real Betis'te sürdürmek istemesinde önemli faktörler olduğu vurgulandı.

Deneyimli orta saha oyuncusunun gelecek sezon takıma liderlik etmek istediğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 12 İLA 15 MİLYON EURO

Fichero'da yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat için 12 ila 15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ancak Real Betis'in bu rakamı çok bulduğu belirtildi.

La Liga ekibinin önceliği Amrabat'a verdiği ancak sarı-lacivertli kulüple anlaşma sağlanamaması halinde diğer seçenekleri değerlendireceğinin altı çizildi.

Real Betis'in Fenerbahçe'nin istediği rakamı düşürmeye çalışacağı ve zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapabileceği aktarıldı.

