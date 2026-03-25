Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Patson Daka kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daka'nın piyasa değeri ne kadar?

Hücum yollarında etkili bir isim olarak ön plana çıkan ve Türk takımlarıyla da adı anılan Patson Daka, gündem olmayı sürdürüyor. Deneyimli isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Patson Daka kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorulara cevap aramayı sürdürüyor. Özellikle Patson Daka'nın istatistikleri ve kariyer yolculuğu merak ediliyor. İşte, Daka'nın piyasa değeri ve performansı ile ilgili öne çıkan notlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 10:32
Hızlı oyun tarzı ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Patson Daka, son dönemde Türk kulüpleriyle anılmasıyla yeniden gündeme geldi. Forvet hattındaki performansıyla öne çıkan oyuncu hakkında futbolseverler detaylı bilgi arayışını sürdürüyor. "Patson Daka kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda?" gibi sorular sıkça gündeme gelirken, Daka'nın istatistikleri ve piyasa değeri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Başarılı futbolcunun kariyer yolculuğu ve piyasa değeri haberimizde...

PATSON DAKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Patson Daka, 9 Ekim 1998 tarihinde Zambia'nın Chingola bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel bir futbolcu olarak devam eden Daka, santrafor mevkisinde oynuyor. Atletizmi ve 1,83 metre boyu ile ön plana çıkan 27 yaşındaki futbolcu, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

PATSON DAKA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Kafue Kel'te başlayan Patson Daka'nın oynadığı takımlar şöyle:

-Kafue Kelt
-Nchanga Rangers (Kiralık)
-Power Dynamos (Kiralık)
-FC Lifering (Kiralık)
-Red Bull Salzburg
-Leicester City

PATSON DAKA İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde 312 maça çıkan Patson Daka'nın istatistikleri şu şekilde:

-103 gol
-51 asist

Zambia Milli Takımı'nda 46 maça çıkan Patson Daka, bu karşılaşmalarda 21 defa rakip fileleri havalandırırken, 5 kez gol pası verdi.

PATSON DAKA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Patson Daka piyasa değeri 5 milyon euro.

