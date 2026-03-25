Patson Daka kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daka'nın piyasa değeri ne kadar?
Hücum yollarında etkili bir isim olarak ön plana çıkan ve Türk takımlarıyla da adı anılan Patson Daka, gündem olmayı sürdürüyor. Deneyimli isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Patson Daka kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorulara cevap aramayı sürdürüyor. Özellikle Patson Daka'nın istatistikleri ve kariyer yolculuğu merak ediliyor. İşte, Daka'nın piyasa değeri ve performansı ile ilgili öne çıkan notlar...
-Kafue Kelt
PATSON DAKA İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde 312 maça çıkan Patson Daka'nın istatistikleri şu şekilde:
-103 gol
-51 asist
Zambia Milli Takımı'nda 46 maça çıkan Patson Daka, bu karşılaşmalarda 21 defa rakip fileleri havalandırırken, 5 kez gol pası verdi.
PATSON DAKA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Patson Daka piyasa değeri 5 milyon euro.
