Fenerbahçe'de Asensio'dan flaş transfer kararı! İsmi Atletico Madrid ile anılıyordu

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile Trendyol Süper Lig'e damga vuran Marco Asensio hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İsmi transfer iddialarında Atletico Madrid ile anılan Asensio'nun Teknik Direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptığı ve Fenerbahçe'deki geleceğine dair flaş bir karar aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 10:29
Bu sezon Fenerbahçe'de attığı goller ve yaptığı asistlerle Süper Lig'e damgasını vuran Marco Asensio, son dönemde hakkındaki transfer iddiaları ile gündemdeydi.

Başta Atletico Madrid olmak üzere La Liga'dan önemli kulüplerin yeni sezon öncesi transfer hedefi olduğu iddia edilen İspanyol futbolcunun Teknik Direktör Domenico Tedesco ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre Asensio'nun, "Şu anda aklımda transfer yok. Tek hedefim şampiyonluk. Burada çok mutluyum" dediği öğrenildi.

Bu sezon takım içindeki liderliğiyle de ön plana çıkan tecrübeli futbolcunun Samandıra'daki havayı olumluya çevirmek için büyük çaba harcadığı ifade ediliyor.

Ancak İspanyol basınında çıkan transfer haberlerinin büyük oranda doğru olduğu ve sezon sonunda mutlaka 2-3 kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor.

Sarı-lacivertli takımda yılda 10 milyon euro'nun üzerinde maaş kazanan Asensio'ya Avrupa'dan bu seviyede teklifin gelmesi mümkün gözükmüyor.

Her ihtimale karşın yönetimin Asensio'yu isteyen kulüplere kapıyı 25 milyon euro'dan açacağı da gelen bilgiler arasında.

DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!
F.Bahçe'den Gimenez bombası!
