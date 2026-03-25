Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol

Bursaspor şampiyonluk yolunda! Mustafa Er'den net mesaj

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Güzide Gebze Spor galibiyetinin ardından şampiyonluk hedefini ve takımın performansını değerlendirdi. "Durmak yok, yola devam" sloganıyla kalan 5 maça hazırlanan yeşil-beyazlılar, liderliği pekiştirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 10:16
Bursaspor şampiyonluk yolunda! Mustafa Er'den net mesaj

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, takımın hedefinin mevcut puan farkını korumak değil, daha da büyütmek olduğunu söyledi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Güzide Gebze Spor'u 2-0 mağlup etti. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, galibiyetin ardından hem karşılaşmayı değerlendirdi hem de sezonun kalan bölümü için mesaj verdi.

"OYUNUN KONTROLÜ TAMAMEN BİZDEYDİ"

Karşılaşmanın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetini ellerinde tuttuklarını belirten Er, rakibe ciddi bir fırsat tanımadıklarını ifade etti. Er, "Maçın büyük bölümünde oyunu kontrol ettik. Rakip sadece bir şut çekebildi ve ceza sahamıza çok sınırlı sayıda girebildi. Biz ise birçok gol pozisyonu ürettik. Daha farklı bir skor da olabilirdi. Önemli olan oyuncularımızın oyun disiplininden kopmamasıydı."

Maç öncesinde agresif bir oyun planı belirlediklerini söyleyen Er, hem hücumda tempolu hem de savunmada baskılı bir anlayışı sahaya yansıttıklarını dile getirdi. Taraftar desteğinin de bu oyuna önemli katkı sağladığını ifade eden Mustafa Er, "Top bizdeyken hızlı ve tempolu oynamayı, top rakibe geçtiğinde ise yoğun baskı yapmayı planladık. Oyuncularımız bunu sahada çok iyi uyguladı. Taraftarımızın maçın başındaki enerjisi de takımın baskılı oyununa ciddi katkı verdi" diye konuştu.

Son haftalarda savunma performansının öne çıktığını belirten yeşil-beyazliların teknik patronu, "Son 9 maçta sadece 2 gol yedik. Rakiplere çok az pozisyon veriyoruz. Hücumda ise üretkeniz, sadece son vuruşlarda biraz daha etkili olmamız gerekiyor" dedi.

"ŞAMPİYONLUK ANINI HAYAL ETMELERİNİ İSTİYORUM"

Takım içindeki motivasyonu sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Er, oyuncularına şampiyonluk atmosferini hayal etmelerini söylediğini açıkladı. Kalan 5 maçta aynı ciddiyetle devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Er, "Kalan haftalar için sloganımız net: Durmak yok, yola devam. Bu kulüp ve bu taraftar çok daha büyük başarıları hak ediyor. Oyuncularımdan şampiyonluk anını hayal etmelerini istiyorum. Ancak matematiksel olarak bitmeden rehavete kapılmayacağız" ifadelerini kullandı.

GÖZLER FETHİYE MAÇINA ÇEVRİLDİ

Mustafa Er, Gebzespor galibiyetinin ardından kısa süreli bir moral yaşayacaklarını ancak hemen Fethiye karşılaşmasına odaklanacaklarını belirtti. Er, sözlerine şöyle devam etti: "Bu galibiyetin mutluluğunu bu akşam yaşayacağız ama yarından itibaren tamamen önümüzdeki maça odaklanacağız. Şampiyonluk kesinleşene kadar aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğiz."

Deneyimli teknik adam ayrıca, muhtemel şampiyonluğun ardından vakit kaybetmeden yeni sezon planlamasına başlanması gerektiğini de vurgulayarak, Bursaspor'un her alanda büyüklüğünü göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan!
Liverpool'un yıldızı G.Saray'a!
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı!
F.Bahçe'den Gimenez bombası!
F.Bahçe'den dev transfer atağı! F.Bahçe'den dev transfer atağı! 10:04
Charlotte Hornets'ten büyük zafer! Charlotte Hornets'ten büyük zafer! 10:00
'Bizim Çocuklar'ın rakibi Romanya 'Bizim Çocuklar'ın rakibi Romanya 09:44
F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! F.Bahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! 09:41
Osimhen'den Dursun Özbek'e: Şampiyon olacağız Osimhen'den Dursun Özbek'e: Şampiyon olacağız 09:37
Jose Maria Gimenez kimdir? Jose Maria Gimenez kimdir? 08:58
Daha Eski
G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan! G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan! 08:36
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14