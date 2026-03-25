Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Franco Mastantuono kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mastantuono piyasa değeri

Yeni jenerasyonun dikkat çeken isimlerinden biri olan ve yetenekleri ile futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Franco Mastantuono, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Özellikle ismi Türk takımlarıyla anıldıktan sonra genç futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ise "Franco Mastantuono kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya devam ediyor. Ayrıca, Franco Mastantuono'nun piyasa değeri de merak ediliyor. İşte, Franco Mastantuono istatistikleri ve kariyeriyle ilgili öne çıkan notlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 11:31
Genç yaşına rağmen sahadaki öz güveni ve teknik kapasitesiyle öne çıkan Franco Mastantuono, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Türk kulüpleriyle anılması, genç yıldız adayına olan ilgiyi daha da artırmış durumda. Futbolseverler, "Franco Mastantuono kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi sorulara yanıt ararken, Mastantuono'nun performans verileri ve piyasa değeri de merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Geleceğin önemli yetenekleri arasında gösterilen genç oyuncu hakkında detaylar haberimizde...

FRANCO MASTANTUONO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Franco Mastantuono, 14 Ağustos 2007 tarihinde Arjantin'in Azul bölgesinde dünyaya geldi. Genç yaşından itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 18 yaşındaki Mastantuono, kısa süre içerisinde Avrupa'nın büyük takımlarında forma giymeye başladı.

FRANCO MASTANTUONO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Topa hakimiyeti ve yetenekleriyle ön plana çıkan Mastantuono, sağ kanat ve on numara bölgelerinde oynuyor. Arjantin Milli Takımı'nda da süre almaya başlayan başarılı futbolcu genellikle sol ayağını kullanıyor.

FRANCO MASTANTUONO HANGİ TAKIMDA?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Arjantin'in köklü takımı River Plate'de başlayan Franco Mastantuono, 2024-2025 sezonunun ardından 45 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu.

FRANCO MASTANTUONO İSTATİSTİKLERİ

Arjantin ve İspanya'da kritik karşılaşmalara çıkan Franco Mastantuono'nun istastikleri şu şekilde:

-92 maç
-14 gol
-8 asist

Arjantin Milli Takımı'nda ise 3 maçta süre bulan Franco Mastantuono, bu karşılaşmalarda herhangi bir gol ya da asist katkısında bulunamadı.

FRANCO MASTANTUONO PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Franco Mastantuono piyasa değeri 45 milyon euro.

G.Saray'da ilk ayrılık kesinleşti! Geldiği gibi gidiyor
Amrabat'tan F.Bahçe'ye dev gelir! Kasa dolup taşacak
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
"FETÖ kontrollü" muhalefet! CHP'nin rotasını BND tasmalı porno imamı Cevheri Güven çiziyor: "Ben söyledim Özgür Özel yaptı" itirafı
Osimhen ile ilgili flaş gelişme! Sahalara dönüş süresi...
Osimhen'e Barcelona'dan transfer kancası!
