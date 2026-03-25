Franco Mastantuono kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mastantuono piyasa değeri
Yeni jenerasyonun dikkat çeken isimlerinden biri olan ve yetenekleri ile futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Franco Mastantuono, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Özellikle ismi Türk takımlarıyla anıldıktan sonra genç futbolcu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler ise "Franco Mastantuono kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya devam ediyor. Ayrıca, Franco Mastantuono'nun piyasa değeri de merak ediliyor. İşte, Franco Mastantuono istatistikleri ve kariyeriyle ilgili öne çıkan notlar...
Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 11:31
FRANCO MASTANTUONO HANGİ TAKIMDA?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Arjantin'in köklü takımı River Plate'de başlayan Franco Mastantuono, 2024-2025 sezonunun ardından 45 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu.
FRANCO MASTANTUONO İSTATİSTİKLERİ
Arjantin ve İspanya'da kritik karşılaşmalara çıkan Franco Mastantuono'nun istastikleri şu şekilde:
-92 maç
-14 gol
-8 asist
Arjantin Milli Takımı'nda ise 3 maçta süre bulan Franco Mastantuono, bu karşılaşmalarda herhangi bir gol ya da asist katkısında bulunamadı.
FRANCO MASTANTUONO PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Franco Mastantuono piyasa değeri 45 milyon euro.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
