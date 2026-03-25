Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı Romanya karşısında 648. maçına çıkacak!

A Milli Futbol Takımı Romanya karşısında 648. maçına çıkacak!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart'ta İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 648. maça çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki takım, 103 yıllık tarihteki istatistiklerle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 11:49
A Milli Futbol Takımı Romanya karşısında 648. maçına çıkacak!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart'ta İstanbul'da Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 648'inci müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 360'ı resmi, 287'si özel toplam 647 maç oynayıp 1'i hükmen 255 galibiyet, 151 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 278'i deplasmanda, 279'u Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 895 gol attı, kalesinde 926 gol gördü.

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 647 müsabakanın 561'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

Milliler, 647 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

VINCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 30'UNCU MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 30'uncu sınavını İspanya karşısında verecek.

İtalyan teknik adam yönetiminde 22'si resmi, 7'si özel 29 maça çıkan milliler, 16 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 53 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gol gördü.

Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Tarih Maç Organizasyon Sonuç
12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1
15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0
18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3
21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1
22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0
26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1
04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0
10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1
18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1
22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3
26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2
02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2
06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1
06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0
09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1
11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0
14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4
16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0
19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1
20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1
23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3
07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2
10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0
04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3
07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6
11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6
14.10.2025 Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4-1
15.11.2025 Türkiye-Bulgaristan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-0
18.11.2025 İspanya-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-2

