Süper Lig'den Dybala'ya sürpriz transfer teklifi! İtalyan basını sözleşme detaylarını duyurdu
Geçmişte de ismi Türk kulüpleriyle transfer iddialarında yer alan Paulo Dybala hakkında son olarak flaş bir iddia daha gündeme geldi. İtalyan basını, Dybala'nın yeni adresinin Türkiye olabileceğini duyurdu. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 12:47
Öte yandan Süper Lig ekibinin, Dybala'ya yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önermeyi planladığı vurgulandı.
Boca Juniors'ın ise bu rakamları garanti etmediği kaydedildi.
Süper Lig'den gelen bu teklifin, yeni doğan kızlarını ülkesinde büyütmek için Arjantin'e dönmeyi planlayan Dybala'yı şüpheye düşürdüğü ifade edildi.
ROMA SÖZLEŞME UZATMAYI DÜŞÜNMÜYOR!
Haberde Dybala'nın hala Avrupa futboluna katkıda bulunabileceğini düşündüğü ve bunu İtalya'da yapmayı tercih ettiği yazıldı.
Ancak Roma'nın yıldız futbolcuyla hiç iletişime geçmediği ve şu anda kazandığından daha düşük bir ücret bile sunmayacağı öğrenildi.
SÜRPRİZ G.SARAY DETAYI!
Haberde ayrıca Galatasaray'ın geçen yıl Paulo Dybala'ya teklif yaptığı ve Arjantinli oyuncunun menajerinin Türkiye'ye gelerek sarı kırmızılıların, Trabzonspor ile oynadığı derbi maçı izlediği not düşüldü.
BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!
Paulo Dybala bu sezon Roma'da 22 karşılaşmada boy gösterdi. Arjantinli oyuncu bu maçlarda 3 gol ve 4 asistle oynadı.
Yakın dönemde diz ameliyatı olan Dybala'nın 1 ay içinde sahalara dönmesi bekleniyor.
