Süper Lig'den Dybala'ya sürpriz transfer teklifi! İtalyan basını sözleşme detaylarını duyurdu

Geçmişte de ismi Türk kulüpleriyle transfer iddialarında yer alan Paulo Dybala hakkında son olarak flaş bir iddia daha gündeme geldi. İtalyan basını, Dybala'nın yeni adresinin Türkiye olabileceğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 12:47
İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Paulo Dybala ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir Türk kulübü, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haziran ayında Roma ile sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncu için Boca Juniors'ın yanı sıra Süper Lig'den bir kulübün resmi teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Öte yandan Süper Lig ekibinin, Dybala'ya yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önermeyi planladığı vurgulandı.

Boca Juniors'ın ise bu rakamları garanti etmediği kaydedildi.

Süper Lig'den gelen bu teklifin, yeni doğan kızlarını ülkesinde büyütmek için Arjantin'e dönmeyi planlayan Dybala'yı şüpheye düşürdüğü ifade edildi.

ROMA SÖZLEŞME UZATMAYI DÜŞÜNMÜYOR!

Haberde Dybala'nın hala Avrupa futboluna katkıda bulunabileceğini düşündüğü ve bunu İtalya'da yapmayı tercih ettiği yazıldı.

Ancak Roma'nın yıldız futbolcuyla hiç iletişime geçmediği ve şu anda kazandığından daha düşük bir ücret bile sunmayacağı öğrenildi.

SÜRPRİZ G.SARAY DETAYI!

Haberde ayrıca Galatasaray'ın geçen yıl Paulo Dybala'ya teklif yaptığı ve Arjantinli oyuncunun menajerinin Türkiye'ye gelerek sarı kırmızılıların, Trabzonspor ile oynadığı derbi maçı izlediği not düşüldü.

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!

Paulo Dybala bu sezon Roma'da 22 karşılaşmada boy gösterdi. Arjantinli oyuncu bu maçlarda 3 gol ve 4 asistle oynadı.

Yakın dönemde diz ameliyatı olan Dybala'nın 1 ay içinde sahalara dönmesi bekleniyor.

G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan!
G.Saray'da ilk ayrılık kesinleşti! Geldiği gibi gidiyor
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
"FETÖ kontrollü" muhalefet! CHP'nin rotasını BND tasmalı porno imamı Cevheri Güven çiziyor: "Ben söyledim Özgür Özel yaptı" itirafı
Osimhen ile ilgili flaş gelişme! Sahalara dönüş süresi...
Osimhen'e Barcelona'dan transfer kancası!
Metehan Baltacı tahliye edildi! Metehan Baltacı tahliye edildi! 12:24
Osimhen ile ilgili flaş gelişme! Sahalara dönüş süresi... Osimhen ile ilgili flaş gelişme! Sahalara dönüş süresi... 12:12
Göztepe Hentbol Süper Lig'e döndü! Göztepe Hentbol Süper Lig'e döndü! 12:02
A Milli Futbol Takımı 648. maçında! A Milli Futbol Takımı 648. maçında! 11:49
Milli bilek güreşçilerin hedefi! Milli bilek güreşçilerin hedefi! 11:40
Osimhen'e Barcelona'dan transfer kancası! Osimhen'e Barcelona'dan transfer kancası! 11:34
Daha Eski
Franco Mastantuono kimdir, kaç yaşında ve nereli? Franco Mastantuono kimdir, kaç yaşında ve nereli? 11:31
Amrabat'tan F.Bahçe'ye dev gelir! Kasa dolup taşacak Amrabat'tan F.Bahçe'ye dev gelir! Kasa dolup taşacak 11:25
Fatih Tekke, Trabzonspor'da zirve yaptı! Fatih Tekke, Trabzonspor'da zirve yaptı! 11:08
G.Saray'da ilk ayrılık kesinleşti! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da ilk ayrılık kesinleşti! Geldiği gibi gidiyor 10:44
Sara, İngiltere Premier Lig'in radarında! Sara, İngiltere Premier Lig'in radarında! 10:41
Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid! Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid! 10:37