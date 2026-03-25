Osimhen ile ilgili flaş gelişme! Sahalara dönüş süresi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı rövanş maçında kolu kırılan Victor Osimhen, ameliyat edildi. En az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülen Nijeryalı yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 12:12
Victor Osimhen'in kırık kolu ameliyat sonrasında tedavi sürecine girdi.
Ancak Galatasaray sağlık heyetinin bu konuda oldukça hassas davrandığı öğrenildi.
Nijeryalı yıldızın beklenenden kısa sürede döneceği iddiaları dolaşırken, sağlık kurulu ise olağan sürecin dışına çıkılmasına izin vermeyecek.
Sabah'ın haberine göre, bu konuda en küçük bir hatada sezonu kapatma ihtimali olan oyuncunun tedavisi 1 ayda tamamlanacak.
HEDEF F.BAHÇE DERBİSİ!
Öte yandan Victor Osimhen'in, Galatasaray'ın önündeki 4 lig ve 1 kupa maçında forma giyemeyeceği öngörülüyor.
Sarı kırmızılıların en büyük hedefi ise ligin 31. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbiye Osimhen'i yetiştirebilmek.
