Osimhen'e Barcelona'dan transfer kancası! O ismi alamazlarsa...
Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan o habere göre, İspanyol devi Barcelona, eğer o ismi alamazsa B planlarında yer alan futbolculardan birinin de Osimhen olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 11:34
Mundo Deportivo'da yer alan haberde Barcelona için Julian Alvarez olmazsa B planındaki isimlerden birinin Victor Osimhen olduğu iddia edildi.
Haberin devamında Osimhen'in Galatasaray'da 2 mükemmel sezon geçirdiği ve sarı-kırmızılı ekiple 2029 yılına kadar olan sözleşmesine dikkat çekildi.
Haberde ayrıca Osimhen'in Napoli'den olaylı şekilde ayrıldığı hatırlatıldı ve huysuz bir karaktere sahip olduğu yazılarak bu durumun transferde dezavantaj olduğu belirtildi.
Osimhen haricinde Barcelona ile ismi geçen ancak elenen forvetlerin ismine de haberde yer verildi.
Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Vlahovic'in, sezon sonu bonservissiz gelme ihtimali olsa da Barcelona'nın kendisini as 9 olarak görmemesi sebebiyle transferinden uzak durduğu öne sürüldü.
Manchester United'a sezon başında 76.50 milyon euroluk bedelle katılan Benjamin Sesko'nun da İngiliz ekibinden ayrılma ihtimali olsa da İspanyol ekibinin Sloven futbolcuyu da takımda düşünmediği iddia edildi.
Tam olarak 9 numara olmasa da Milan'da oynayan Rafa Leao'nun da bir dönem Barcelona tarafından beğenildiği ancak İtalyan ekibindeki düzensiz performansı sonrası artık Barcelona'nın planlarında yer almadığı vurgulandı.
