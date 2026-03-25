Galatasaray'da Osimhen'den Dursun Özbek'e Fenerbahçe ve şampiyonluk sözleri!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in ameliyat olmasının ardından kendisine ziyarete gelen sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek'e söylediği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 09:38
Öte yandan Galatasaray yönetiminin sakatlıklar sonrasında hem Osimhen hem de Lang için yaptığı jestlerin futbolcuların hoşuna gittiği belirtildi.
Sarı-kırmızılılarda Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve kulüp doktoru Yener İnce'nin takımla dönmeyip Liverpool'da iki futbolcunun başında beklediği öğrenildi.
İki uçak kiralayan Galatasaray'ın birini Nijerya'ya birini Hollanda'ya gönderip oyuncuları yalnız bırakmadığı vurgulandı.
Osimhen'in ameliyattan çıktıktan sonra kendisini ziyarete gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e söylediği sözler ise ortaya çıktı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Osimhen'in, Özbek'e "Başkan'ım hiç merak etmeyin, Fenerbahçe derbisine yetişeceğim. Sezon sonunda da şampiyon olacağız" Dediği belirtildi.
Haberin devamında Noa Lang'ın da takımda yeni olmasına rağmen gösterilen bu ilgiye karşı minnet duyduğunu ve çok duygulandığı yazıldı.
Haberde ayrıca Noa Lang'ın parmağına atel yapılacağı ve Teknik Direktör Okan Buruk isterse Trabzonspor maçında yer alabileceği vurgulandı.
Osimhen'in tedavi sürecinin de yaklaşık 20 gün süreceği, Nijeryalı yıldızın hedefinin en kötü ihtimalle Fenerbahçe derbisine yetişmek olduğu ancak Galatasaray'ın alacağı sonuçlara ve puan farkına göre Osimhen'in daha erken sahalara dönmesinin de ihtimaller arasında olduğu yazıldı.
