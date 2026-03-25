Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! Borussia Dortmund'un yıldızı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 09:41
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
JULIAN BRANDT'A KANCA
Gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman orta saha oyuncusu Julian Brandt ile ilgilendiğini yazdı.
TRANSFERDE İKİ RAKİP
İtalyan gazeteci, 29 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertlilerin yanı sıra Aston Villa ve Roma'nın da talip olduğunu belirtti.
Asıl mevkisi 10 numara olan Brandt, kanatlarda da oynayabiliyor.
Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 34 maça çıktı.
Alman orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki yıldızın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Brandt'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.