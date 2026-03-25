CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yaz bombası ortaya çıktı! Borussia Dortmund'un yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sarı-lacivertlilerin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 09:41
Trendyol Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk uarşında ağır yara alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.

İlk olarak bu sezon oldukça sorun yaşadığı stoper ve forvet transferlerini güçlendirmek isteyen Kanarya, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yapacağı takviyelerle adından söz ettirmek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

JULIAN BRANDT'A KANCA

Gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman orta saha oyuncusu Julian Brandt ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFERDE İKİ RAKİP

İtalyan gazeteci, 29 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertlilerin yanı sıra Aston Villa ve Roma'nın da talip olduğunu belirtti.

Asıl mevkisi 10 numara olan Brandt, kanatlarda da oynayabiliyor.

Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 34 maça çıktı.

Alman orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

29 yaşındaki yıldızın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Brandt'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan!
Liverpool'un yıldızı G.Saray'a!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den Dursun Özbek'e: Şampiyon olacağız
F.Bahçe'ye Openda müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jose Maria Gimenez kimdir? Jose Maria Gimenez kimdir? 08:58
G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan! G.Saray'ın yeni transferi Noa Lang'dan! 08:36
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
Daha Eski
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 01:14
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 01:14
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 01:14
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 01:14
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 01:14