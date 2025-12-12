CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi! Kriz tamamen çözülmese de...

Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi! Kriz tamamen çözülmese de...

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mohamed Salah hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz devi yıldız oyuncu hakkında Brighton maçı öncesi önemli bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 21:29
Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi! Kriz tamamen çözülmese de...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Liverpool'da ciddi sorunlar yaşayan Mısırlı yıldız hakkında sürpriz bir haber geldi.

Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi! Kriz tamamen çözülmese de...

Expressen.se'de yer alan habere göre Mohamed Salah, Liverpool'un maç kadrosuna yeniden dahil edildi. 33 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un cumartesi günü Brighton'ı ağırlayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alacak.

Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi! Kriz tamamen çözülmese de...

Salah'ın, teknik direktör Arne Slot ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ve krizin tamamen çözülmese de ilk aşamanın olumlu olduğu belirtildi.

