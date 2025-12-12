Liverpool'da Mohamed Salah gelişmesi! Kriz tamamen çözülmese de...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Liverpool'da ciddi sorunlar yaşayan Mısırlı yıldız hakkında sürpriz bir haber geldi.
Expressen.se'de yer alan habere göre Mohamed Salah, Liverpool'un maç kadrosuna yeniden dahil edildi. 33 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un cumartesi günü Brighton'ı ağırlayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alacak.
Salah'ın, teknik direktör Arne Slot ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ve krizin tamamen çözülmese de ilk aşamanın olumlu olduğu belirtildi.