Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

Ara transferde bombayı patlatmak isteyen Galatasaray, Mohamed Salah için resmi adımları bu hafta atıyor. Liverpool'dan ayrılmayı kafasına koyan Mısırlı yıldız için Galatasaray, resmi teklifini iletecek. 33 yaşındaki oyuncuya önerilecek sözleşme ortaya çıkarken şartlarda anlaşılırsa Salah ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giyecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

Üst üste yaşanan sakatlıklar ve kadro derinliğinin yeterli seviyede olmamasından dolayı zor bir dönemden geçen Galatasaray, ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden startı verdi. Aslan'ın bir numaralı hedefi; Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Mohamed Salah...

Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

33 yaşındaki oyuncu için sarı- kırmızılılar, bu hafta resmi teklifini iletecek ve Salah'a 1.5+1 yıllık kontrat önerecek. Şartlarda anlaşılması halinde Salah ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

TARAFTARA HAYRAN OLDU
Menajer Arne Slot'la yaşadığı sorunların ardından Liverpool'u kafasından tamamen silen Mohamed Salah'a Galatasaray'ın dışında 5 farklı takımdan daha teklif olduğu İngiliz medyasında yer aldı.

Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

Ancak sarı- kırmızılılar, sunacakları proje ile Salah'ı ikna etmeye çalışacak. Mısırlı yıldız, Galatasaray-Liverpool maçından sonra sarı-kırmızılı taraftarlara hayran olmuş ve İlkay'a "Taraftar her maç böyle mi?" diye sormuştu. Taraftarların da Salah'a videolar gönderdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI
Mohamed Salah, 2017'den bu yana forma giydiği Liverpool'da büyük başarılara imza attı. Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ada ekibinde Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, UEFA Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonlukları da yaşadı.

Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

150 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
2017'de Roma'dan Liverpool'a 42 milyon euroya transfer olan Mohamed Salah, İngiliz devinde bir dünya starına dönüştü. Jürgen Klopp'la zirve yapan Mısırlı oyuncunun piyasa değeri 2018'de 150 milyon Euro'yu buldu.

Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

4 KEZ GOL KRALI OLDU
Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de 4 defa gol kralı olarak inanılmaz bir başarı elde etti. 2017-18'de 32, 2018-19'da 22, 2021-22'de 23 ve 2024-25'te 29 gol atan Mısırlı oyuncu, krallık tacını taktı. Bu alanda Henry ile birlikte zirvede.

Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

BEŞİKTAŞ BEĞENMEDİ
Liverpool'un dünya yıldızı 2013 yılında Beşiktaş'ın gündemine geldi. Ancak siyah-beyazlılar o dönem genç olan ve Basel forması giyen Mohamed Salah'ı istemedi. Mısırlı oyuncu, bir sezon sonra İngiliz devi Chelsea'ye gitti.

Galatasaray'dan Mohamed Salah çıkarması! İşte yapılacak teklif

HOŞ KARŞILARIZ
Suudi Arabistan Pro Ligi CEO'su Omar Mugharbel, Salah hakkında konuştu ve "Salah gibi bir yıldız Suudi liginde elbette hoş karşılanır, ancak oyuncularla görüşme sorumluluğu kulüplere aittir. Lige gelmesini umduğumuz yıldız oyuncular var. Salah da kesinlikle bunlardan biri" dedi.

