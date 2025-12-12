Lionel Messi'ye 21 metrelik dev heykel!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 00:37
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kolkata kentinde Lionel Messi'nin, Dünya Kupası'nı kaldırdığı 21 metre yüksekliğindeki heykeli ziyaretçilere açıldı.

İŞTE O ANLAR:

— AA SPOR (@aa_spor) December 12, 2025

