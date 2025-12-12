Lionel Messi'ye 21 metrelik dev heykel!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kolkata kentinde Lionel Messi'nin, Dünya Kupası'nı kaldırdığı 21 metre yüksekliğindeki heykeli ziyaretçilere açıldı.

İŞTE O ANLAR:

🎥 Lionel Messi için 21 metrelik dev heykel! 🇮🇳 Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kolkata kentinde dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kaldırdığı 21 metre yüksekliğindeki heykeli ziyaretçilere açıldı.pic.twitter.com/1sVQfNoVrN

— AA SPOR (@aa_spor) December 12, 2025