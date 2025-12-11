CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Guardiola'dan flaş Galatasaray açıklaması! Real Madrid zaferi sonrası...

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının Real Madrid'i yendiği mücadelenin ardından konuştu. Guardiola, Devler Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maça da değindi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 Perşembe 18:55
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftası sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Monaco maçı sonrası Devler Ligi'nde bütün maçların oynanmasının ardından sarı-kırmızılılar 9 puanda kaldı ve 18. sırada yer aldı. İlk 24 iddiası devam eden Cimbom, lig aşamasında kalan 2 maçında ise önce 21 Ocak tarihinde Atletico Madrid ile sahasında ardından 28 Ocak tarihinde Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları maça dair konuştu. İspanyol Teknik Adam, takımının Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik zaferin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE GUARDIOLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Henüz hazır değiliz. Şubat ayında daha iyi olacağız. Bu tür maçlarda daha önce buraya gelip çok daha iyi oynayıp kaybettiğimiz oldu. Oyuncular büyük çaba gösterdi ama geliştirmemiz gereken çok şey var."

"Topa sahip olmadığımız ve oyunu kontrol etmediğimiz anlarda kötü şeyler oluyor. Bu sezon bunu birkaç kez gördük. Büyük hedefler için daha sağlam olmalıyız."

"İlk 8 bizim elimizde. Önce Norveç'e gideceğiz, sonrasında da Galatasaray var. 6 puan alırsak, ilk 8'de olacağız."

