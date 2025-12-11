CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Talisca'dan 'Kusursuz hat-trick' İşte o goller

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'in Brann ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerde Anderson Talisca yaptığı hat trick ile yıldızlaştı. İşte o goller...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 01:11 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 01:12
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Brann ile kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca attığı 3 golle müsabakaya damga vurdu ve hat-trick yaptı.

Öte yandan Avrupa kupaları kariyerinin ilk hat-trick'ini Brann karşısında yapan Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde bu turnuvaların grup ve sonrası aşamalarındaki bir deplasman karşılaşmasında bunu başaran ilk isim oldu.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Mücadelenin ardından konuşan Brezilyalı futbolcu şunları söyledi: Takım olarak çok iyiydik. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Hocamızın istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık, bu şekilde devam edeceğiz.

İŞTE TALISCA'NIN GOLLERİ:

